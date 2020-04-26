صور.. فض أشهر سوق لبيع التوت في قرية صرد بالغربية

تمكن مجلس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري، من فض السوق السنوية لبيع التوت في قرية صرد، أشهر قرى المركز في زراعة التوت، وذلك في إطار محاربة فيروس كورونا.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة التصدي لأي أسواق أو تجمعات بشكل فوري، وإزالتها وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وتعد سوق التوت في قرية صرد، من أكبر أسواق بيع التوت على مستوى مركز قطور، ويأتي إليها التجار من محافظات الوجه البحري، وأهالي القرية مشهورين بزراعة أشجار التوت وتأجيرها، ودائما ما يتوافد التجار على القرية في فصل الربيع لشراء التوت.