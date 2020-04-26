في يونيو 2021.. خطوات استلام وحدات إسكان الإعلان العاشر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم 60 ألف وحدة في الإعلان العاشر للفائزين بها، ليبدأ الاستعلام في أبريل عام 2021، ويكون تسليم الوحدات في يونيو من العام نفسه.

وتستعرض "الوطن" الخطوات والمستندات المطلوبة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الـ10:

خطوات استلام وحدات الإعلان العاشر

1- يتوجه المواطنون الفائزون بالوحدة لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

2- إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين.

3- تسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة إن وجد.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.​