المحامين تبدأ استقبال شكاوى وطلبات إعادة القيد لجداول النقابة

قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، إن المكتب الفني للنقيب رجائي عطية، يستقبل طلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين، بعد أن أصدر عطية، قرارا مهما بشأن طلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين.

وأضاف سليمان في تصريح لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة للبت في تلك الشكاوى ستجتمع قريبا للنظر فيها بدقة شديدة، على ألا يتم السماح إلا لمن تتوافر فيه الشروط إلى الإعادة مرة أخرى لجداول النقابة.

في المقابل، قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين، إن فتح باب القيد بالنقابة علي مصراعيه وعودة غير المشتغليين لجداول نقابة المحامين سيؤدي بالقطع لانهيار ميزانية نقابة المحامين في سنة أو سنتين على الأكثر، وعجز النقابة عن سداد المستحق عليها لخدمة أعضائها لوجود معظم المقيدين بجداول نقابة المحامين من الذين لايعملون بمهنة المحاماة ورغم ذلك يستفيدون من الخدمات النقابيه لهم ولزويهم وخاصة مشروع العلاج.

وأضاف عضو مجلس المحامين، أن دخل النقابة الحقيقي ليس من الاشتراكات، ولكن الدخل الأساسي للنقابة من المحامي المشتغل، الدمغة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق.

وتابع: "لابد من التمسك بالتنقية وتقديم أدلة اشتغال عند التجديد السنوي لكارنيه المحاماة".

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قد أعلن أن هناك فارق بين أدلة الاشتغال بالمحاماة بين اليوم والأمس، والتي كانت تعد شرطا لتجديد اشتراك النقابة من قبل، مؤكدا أن المحام الآن صار حرا في تقديم أدلة الاشتغال وليس مجبرًا على دليل بعينه، فله أن يقدم التوكيل أو محضر الجلسة أو صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع أو صحيفة طعن أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو بطاقته الضريبية أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبه أو إنذارات أرسلها أو مطالبات قضائية.. إلخ".