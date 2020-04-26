الصحة العراقية تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزراة الصحة العراقية اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العراق، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم 57 إصابة في العراق، موضحة أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما جرى تسجيل 39 حالة شفاء، فيما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن إجمالي الإصابات بلغ 1820.

وأوضحت الوزارة: "جرى فحص 3074 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 71471".

وأكدت الوزارة، تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين.

الخارجية العراقية: إعادة طلاب ومواطنين عالقين من روسيا ودمشق

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، عن إعادة 367 طالبا من روسيا، و144 عراقيا عالقين في دمشق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، "إن سفارة العراق لدى روسيا سيرت 3 رحلات استثنائية إلى بغداد على متنها 367 طالبا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف الصحاف، أن السفارة العراقية لدى دمشق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ العراقي سيرت الرحلة الاستثنائية الثانية إلى بغداد، على متنها 144 عراقيا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.