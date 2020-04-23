 ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 1677

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 46 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة عدم تسجيل وفيات وشفاء 25 مصاباً.

وأكدت الوزارة العراقية، في بيان، أن "مجموع الإصابات بلغ 1677، ومجموع الوفيات 83، ومجموع حالات الشفاء: 1171"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، أعلنت في وقت سابق اليوم، تمديد حظر التجوال في محافظات الإقليم حتى بداية شهر مايو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "تقرر تمديد حظر التجول حتى بداية شهر مايو المقبل"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وكان إقليم كردستان العراق قرر، في وقت سابق تطبيق حظر التجول بسبب تفشي كورونا المستجد حتى 23 إبريل الجاري، وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية حتى الثاني من مايو المقبل.