عاجل.. وزارة الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة 874 عسكريا روسيا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، قفزة قياسية، بأكثر من 6.3 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 6361 إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس (مقارنة مع 5966 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 80949 إصابة.

وسجلت في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 66 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، وهو نفس الرقم الذي جرى تسجيله أمس، وأصبحت حصيلة ضحايا الوباء 747 وفاة.

وتماثل 517 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767 شخصا.