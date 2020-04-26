دراسة: كورونا قد يكلّف أمريكا مئات المليارات من الدولارات

كشفت دراسة حديثة أن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد يكلّف القطاع الصحي بالولايات المتحدة، مئات المليارات من الدولارات، في وقت تزداد الضغوط على هذا القطاع بسبب ما يعانيه من نقص بالمعدات، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة مدينة نيويورك أن النفقات الطبية لعلاج كورونا المستجد يمكن أن تكلّف الولايات المتحدة ما يصل إلى 654 مليار دولار أمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة يعاني من ضغوط كبيرة بسبب كورونا

ويعاني نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من ضغوط كبيرة بسبب جائحة كورونا، لا سيما في أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات ولوازم العاملين في القطاع الطبي.

وقال الباحثون إن متوسط تكلفة علاج مصاب واحد بكورونا المستجد تبلغ 3 آلاف و45 دولارا، وهي أعلى 4 مرات من تكلفة علاج الإنفلونزا العادية، و5 مرات مقارنة بعلاج السعال الديكي.

وتفترض الدراسة أنه لو أصيب 80% من الأمريكيين بالعدوى، مع مراعاة التكاليف الطبية الأخرى مثل أجهزة التنفس الصناعي وتلف الرئة وأعضاء أخرى، قد تواجه الولايات المتحدة فاتورة تصل إلى 654 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أستاذ السياسات الصحية والإدارة، في جامعة مدينة نيويورك ومؤلف الدراسة، الدكتور بروس ي. لي، قوله "لا يزال بعض الناس يقولون إن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا، والبعض يقول إنه مثل الزكام".

وأضاف لي: "على العكس تماما. إن علاج فيروس كورونا أعلى بكثير من الإنفلونزا من حيث التكاليف"، مشيرا إلى أن "التكاليف تمتد إلى ما بعد الإصابة، وستستمر بعد انتهاء العدوى نفسها".

وطور فريق الباحثين نموذجا افتراضيا لمحاكاة ما سيحدث في حالة إصابة نسب مختلفة من سكان الولايات المتحدة بكورونا المستجد، المسبب لوباء "كوفيد-19"، وكم ستكون التكلفة لكل نسبة على حدة.

وأظهرت نتائج المحاكاة، التي نشرت نتائجها في مجلة الشؤون الصحية، أن التكلفة الطبية المباشرة لحالة واحدة تعاني من مرض "كوفيد-19"، هي 3045 دولارا.

وعندما تم احتساب تكاليف الآثار الطويلة المدى، مثل تلف الرئة وتعطل أعضاء أخرى، ارتفع متوسط التكلفة إلى 3994 دولارا.

وأظهر النموذج أنه إذا أصيب 20% من سكان الولايات المتحدة، فإن متوسط النفقات الطبية المباشرة سيكون 163.4 مليار دولار، مع عوامل قد تدفعه إلى ما يصل إلى 214.5 مليار دولار.

وإذا أصيب 50% من السكان بالعدوى، فسيكون متوسط النفقات الطبية المباشرة 408.8 مليارات دولار خلال فترة الإصابة.

وفي حال أصيب 80% من السكان بالعدوى، فسترتفع النفقات الطبية المباشرة إلى 654 مليار دولار في المتوسط.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بكورونا المستجد أوائل فبراير الماضي، الدولة الأكثر تضررا مع 53 ألف و 70وفاة من بين 924 ألف و865 إصابة.