ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 46 ألفا و583 شخصا

سجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، وفاة أكثر من 1700 شخص نتيجة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46 ألف و583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة، أمس الأربعاء، أقلّ بكثير من تلك التي سجّلت أمس الأول الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالوباء بلغ 839ألف و675

بدوره، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالوباء في الولايات المتّحدة إلى 839ألف و675 إصابة، علماً بأنّ حوالى 4.5 ملايين شخص خضعوا حتّى أمس الأربعاء لفحص كوفيد-19.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالوباء في نهاية فبراير الماضي هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك هي أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة إذ سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

وأمس الأربعاء أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، أن الولاية سجلت وفاة 474 مصاباً بالوباء خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بكورونا المستجد إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها في شكل طفيف".