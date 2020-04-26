توفير في الفاتورة.. 5 نصائح لترشيد استهلاك المياه في شهر رمضان

أصبحت ثقافة ترشيد الاستهلاك حاجة ملحة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، بسبب فيروس كورونا.

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من النصائح التي من شأنها ترشيد استهلاك الموارد المائية بين المواطنين خلال شهر رمضان، والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الحكومة في قطاع مياه الشرب والصرف والصحي.

وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بعض النصائح لترشيد استخدام المياه.

نصائح لترشيد استهلاك المياه

فتح الصنبور عند الحاجة فقط، وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء، مما يقلل فاتورة الاستهلاك الشهرية و يخفف الأعباء المالية على الأسرة.

ينصح باستخدام بعض القطع التي توفر المياه ويتم تركيبها في الصنبور.

متابعة صيانة وتصليح "الحنفيات" وإجراء تصليح للمواسير الخاصة بالماء، والتي تحدث تسريب المياه.

الاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار في ري النباتات في الحديقة المنزلية.

ري النباتات في الصباح الباكر، أو نهاية اليوم، وذلك لتجنب تبخر المياه بشكل أسرع، مما يضطر المزارع إلى الزيادة في عدد مرات الري حتى يحصل النبات على حاجاته.