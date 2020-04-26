حملة مكبرة لإلغاء سوق كفر حكيم بكرداسة

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بمشاركة اللواء ياسر مدين رئيس مدينة كرداسة، حملة مكبرة لإلغاء فاعليات سوق قرية كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين.

أكد نائب المحافظ، استمرار الحملات اليومية على الأسواق ومنع أي أسواق بنطاق مركز ومدينة كرداسة، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم لمنع التجمعات.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قرارا بحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، إضافه إلى حظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء، قبل الحصول على التراخيص اللازمة حفاظا على حياة المواطنين وتجنبا لإحداث أى تكدسات مرورية، مؤكدا حق المواطن في الرصيف.