فرقة سورية تحيي ليالي رمضان "أون لاين": اشحن باقتك واستمتع

تتعلق به قلوب المواطنين فى العالم العربى والمسلمين فى كل مكان منذ قديم الأزل، فلا تخلو مناسبة دينية دون إنشاد ومديح، بما فى ذلك ليالى رمضان، ما دفع عدنان الساسة، مؤسس فرقة «تواشيح السورية»، لتقديم حفلات «أون لاين»، للتواصل مع الجمهور.

يحكى «عدنان» عن الفكرة: «منذ بداية أحداث كورونا، ومع تطبيق حظر التجول ومنع التجمعات، لم نرضَ أن نغيب عن جمهورنا، خاصة أننا كنا نلتقى به فى حفل شهرى بالقاهرة، فقررنا أن نطل على محبينا من خلال الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى».

بخلاف التواصل مع الجمهور، أراد «عدنان» أن يدفع الجمهور لمتابعة الإنشاد بشكل دائم، بدلاً من الاستماع له فى المواسم: «قدمت الفرقة الحفلات أون لاين، من خلال صفحة الفرقة، وصفحات الجهات التى كانت الفرقة تنشد بها مثل الربع الثقافى، كذلك فى بعض المطاعم الأثرية القديمة، حتى وإن لم يكن التفاعل كبيراً أثناء إذاعة الحفل مباشرة، يتابعه آخرون بعد ذلك عبر الصفحة».

وتنوى الفرقة الاستمرار فى تقديم تلك النوعية من الحفلات بعد رفع «الحظر» وانفراج أزمة «كورونا»، نظراً إلى أن المستقبل للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، رغم التداعيات المادية التى تترتب عليها: «أعضاء الفرقة لا يمتهنون غيرها، ولا يوجد مقابل مادى».

الحفل الـ«أون لاين» يختلف عن التقليدى فى عدة جوانب، يوضحها: «يصعب أن يجتمع أعضاء الفرقة فى مثل هذه الظروف، وبالتالى يقدمه عدد من الأعضاء، وأحياناً أنا بمفردى، كما ترتبط مدته بمدى التفاعل معه ووجود المتابعين، فإذا كان العدد محدوداً تقتصر على ١٠ أو ١٥ دقيقة وقد تطول».

سرعة الإنترنت تؤثر فى جودة الحفل، ما دفعه للتفكير فى تسجيله ثم إذاعته على الصفحة ليكون بالشكل اللائق، وينوى تقديم حفلات إنشاد «أون لاين»، فى ليالى رمضان، لإمتاع الجمهور والتواصل معه، عبر صفحته الشخصية أو أى جهات تطلب منه ذلك.