مطالب بوقف برنامج رامز جلال: يُعرّض الضيوف للإهانة والتعذيب

أثار الفنان رامز جلال جدلاً واسعاً، على مدار الساعات الماضية، بعد عرض أولى حلقات برنامجه «رامز مجنون رسمى» على «Mbc مصر»، إذ اتهمه قطاع كبير من مُستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، بالشخص الذى يمُارس السادية والعنف مع ضيوفه.

ومن جانبها، شنت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولى العالى للإعلام، هجوماً حاداً على رامز جلال، بشأن برنامجه الجديد، واصفة إياه بـ«المزعج»، الذى يُمارس نوعاً من الإهانة مع نجوم الفن والرياضة من ضيوفه، متسائلة بقولها: «تحت أى ضغط يقبل الفنان كل هذه الإهانة من رامز؟».

وأضافت إلهام يونس لـ«الوطن»: «أعتقد المقابل المادى مهما كان رقمه، من المُفترض ألا يصح الضيف أن يقبل الإهانة به، ويمنح الفرصة للطرف الآخر بالتطاول عليه وكذلك الضرب والتعذيب»، لافتة إلى أن الفنانة غادة عادل تعرضت لتعذيب شديد فى الحلقة: «صعبت عليّا كونها تعرضت للإهانة».

وطالبت بضرورة وقف برنامج «رامز مجنون رسمى» وعدم عرضه مُجدداً، حرصاً على كرامة الفنانين والضيوف بشكلٍ عام، متسائلة عن الأسباب التى تدفع «Mbc مصر» بعرض مثل هذه النوعية من البرامج عبر شاشتها، حيث إن هذا البرنامج يُقدم أسوأ أنواع المضامين والمحتوى التليفزيونى.

وأوضحت أن هذه النوعية من المقالب، تُصبح مادة سهلة للتقليد بين فئة الشباب، لا سيما أن رامز جلال لديه شعبية جماهيرية كبيرة، لذلك من الضرورى استغلال هذه الجماهيرية فى تقديم محتوى إيجابى به أفكار مميزة أو معلومات جديدة.

وتُعد فيفى عبده هى الفنانة الأولى التى خرجت قبل أيام، تُهاجم رامز جلال، كونها إحدى ضحاياه، مؤكدة أنها ستقاضيه: «أنا هوديه فى داهية، لأنه كهربنى زيادة عن اللزوم، حسيت إنهم واخدنى فى إسرائيل بيعاقبونى»، حيث يأتى ذلك التهديد رغم عرض برنامجها «خلى بالك من فيفى» على القناة نفسها.

وقالت إحدى مستخدمات «تويتر»، وتدعى «هالة»: «بالمناسبة، فى سنة ٢٠١٦ عملت الفنانة أحلام برنامج اسمه الملكة، وتوقّف البرنامج بعد عرض حلقة واحدة بعد ما طالبت الناس فى وسائل التواصل الاجتماعى بمنعه لأنه مهين.. وهيك لازم يعملوا ببرنامج رامز مجنون رسمى السخيف»، فيما قال «حمزة»: «كمواطن عربى سعودى، أتمنى وقف عرض برنامج رامز مجنون رسمى، فجميع لقطاته وإن كانت ممنتجة، تجعل من الفرد العربى يريد تقليد تلك المشاهد مع أصدقائه وإخوته.. مشاهد تُعرض علينا على أنها مقلب والكثير من مواطنينا يريدون تقليد المقالب»، فيما حذرت فتاة أخرى من انتشار هذه المشاهد فى الشارع بين المواطنين: «يجب وقف البرنامج، أو ترقبوا الحين نسبة المقاطع اللى فيها إذلال الناس ستكون فى ازدياد، الموضوع تجاوز مقالب صار تشجيع للسادية».

وناشد آخر إدارة قناة «Mbc مصر»، ضرورة وقف برنامج رامز جلال: «أتمنى من إدارة القناة وقف المهزلة.. أهلنا ومجتمعنا فى غنى عن مشاهدة التفاهات»، فيما علق آخر على حلقة الفنانة غادة عادل: «رامز جلال يرغم غادة عادل على التذلل له.. وكادت تُقبل يديه ورجليه فى وصلة تعذيب تعكس ساديته».