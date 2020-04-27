الحلقة 3 من مسلسل "بـ100 وش".. "سكر" تهدد "عمر" بفيديوهات النصب

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "بـ100 وش" تصاعد الصراع بين آسر ياسين "عمر" ونيللي كريم "سكر"، حيث بدأت الحلقة بـ"عمر" جالسًا مع أصدقائه في ملهى ليلي، ويخبره أحدهم أنه قابل والده في هولندا وعرف منه أنه يرسل له مصروفه هو ووالدته شهريا، وهو ما أغضب "عمر" وأدى لمشاجرة بينهما شرب بعدها عمر الكثير من الخمر وأصبح في حالة سكر.

استغل "حمادة" صديق "سكر" حالة السكر التي كان عليها "عمر" وتظاهر بأنه عامل الجراج وأخذ منه "كارت" ركنة السيارة، ويتمكنا من سرقتها، والاستيلاء على اللاب توب الخاص به منها، واكتشاف جميع عمليات النصب التي يقوم بها.

بعد أن استيقظ عمر في الصباح اكتشف كارثة ضياع السيارة واللابتوب، ليذهب إلى منزل سكر ويسمع تهديدات "فتحي البلطجي" لها أمام منزلها وإمهالها 48 ساعة لرد 300 ألف جنيه ويعرف أنه تسبب لها في مشكلات كبيرة، ثم يشتبك معها مطالبا لها برد السيارة، ويكررا مشهد خناقة الحلقة الثانية، وتهدده ببيع السيارة والإبلاغ عنه إذا لم يرد لها 500 ألف جنيه خلال 24 ساعة.

يخبر عمر والدته أنه وقع في خطأ كبير في عمله وتم تحويله للتحقيق ومهدد بالسجن إذا لم يدفع مبلغا كبيرا والحل الوحيد رهن العقد الألماظ الخاص بها لتوافق على مضض وتسلمه له، ويبدأ في تجميع النقود ببيع ساعته والاقتراض من صديقته ورهن العقد ليجمع 200 ألف جنيه فقط وهو المبلغ الذي اعتبرته "سكر" مجرد جزء وإلا ستسلم الفيديوهات للشرطة، إذا لم يسلمها باقي الـ500 ألف جنيه.

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، مصطفى درويش، علا رشدى، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى ومن تأليف أحمد وائل، ويعرض على قناة الحياة الساعة 7 ونصف مساءً، بالإضافة إلى قناتي دبي والحياة دراما.