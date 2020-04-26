الأردن يمدد تعطيل الوزارات حتى نهاية رمضان

مددت السلطات الأردنية، اليوم، تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار الجهود لاحتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

واستثني من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية وفي القطاع الخاصّ ومؤسسات القطاع المصرفي المصرح لها بالعمل بقرار من البنك المركزي، والقطاع الصحي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.

وهذه المرة الرابعة التي تعطل فيها الحكومة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 447 إصابة مؤكدة بالوباء وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم المملكة ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخفّفت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.

وخففت الحكومة، كذلك إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك وإربد والمفرق والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بكورونا المستجد.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 مارس الماضي الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الوباء.