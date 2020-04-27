مسلسل"لما كنا صغيرين"حلقة 3.. اتهام نبيل عيسى بقتل نسرين أمين

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "لما كنا صغيرين"، للفنانة ريهام حجاج، وخالد النبوي، وصول المحقق حازم فاروق "هاني عادل"، إلى مسرح الجريمة، لشقة نهى "نسرين أمين"، عقب اكتشاف دنيا مقتلها، وبدأت التحريات في ملابسات الواقعة.

خرج حسن "نبيل عيسى"، هو والسكرتيرة مريم، للسهر في ملهى ليلي، في محاولة من الجميع الوصول إليه لكنه أغلق هاتفه.

في الوقت الذي كان يسهر فيه حسن برفقة السكرتيرة، كانت الإسعاف قد حضرت وأخذت جثة نهى، وتحدث المحقق مع ياسين الجمال"خالد النبوي"، وأخبره أنه أمام منزله ويريد مقابلته، ليخبره بأنه شقيقه حسن متهم في قتل نهى.

أجرى المحقق تحقيقًا مع دنيا لمعرفة طبيعة العلاقة التي تجمعها بنهى، لتجيب بأنها صديقتها منذ أيام الثانوية، وأصبحت مقربة إليها ودخلا الجامعة الأمريكية سويا، وكانت تساعدها بالمال نظرا لظروفها ووضعها المادي الصعب.

وأفادت دنيا خلال التحقيقات، بأن حامد شقيق نهى هو من قتلها، وبرأت حسن، لتذهب الشرطة لمنزل الأخ وتلقي القبض عليه.

مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل، حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.