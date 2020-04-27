منها سداد الفواتير والضرائب.. مميزات الخدمات الإلكترونية للمصرف المتحد

منذ بداية أزمة جائحة كورونا، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وناشدت جميع الهيئات والمؤسسات بتحويل جميع الخدمات للإلكترونية، حتى لا يساعد التزاحم على انتشار الفيروس.

واتجهت جميع البنوك إلى تحويل جميع خدماتها للإلكترونية، للتسهيل على العملاء وتجنب ذهابهم إلى فروع البنوك إلا للضرورة، لذلك أعلن المصرف المتحد عن المميزات التنافسية لبرامج المدفوعات الحكومية الإلكترونية، كالتالي:

- إتاحة سداد الضرائب المستحقة والتي تتمثل في "ضريبة الدخل، الخصم من المنبع، ضريبة القيمة المضافة"، عبر قنوات الدفع الرقمية للمصرف المتحد.

- تتيح للممولين خدمة سداد الجمارك المستحقة عليهم بمختلف أنواعها مثل "النافذة الموحدة، شهادات الإفراج الجمركى، الحساب الجارى للعميل بالجمارك"، وذلك من خلال خاصية التحويل من حساباتهم البنكية الموجودة لدى المصرف المتحد مباشرة أو من خلال قنوات الدفع الرقمية المتعددة للمصرف.

- تمنح العملاء إمكانية سداد مدفوعات التأمينات الاجتماعية، سواء للشركات أو الأفراد، وسداد جميع مستحقات المصالح والهيئات الحكومية.

- تسهم فى التسهيل على العملاء فى سداد مصاريف الجامعات، سواء حكومية أو خاصة بمختلف أنحاء الجمهورية.

- إمكانية سداد جميع الرسوم الجمركية وجميع الفواتير المستحقة لجميع الموانئ والمطارات.

- إمكانية سداد مصاريف برامج التمويل العقارى المختلفة.

- تمنح برامج المدفوعات الإلكترونية العملاء إمكانية التبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمحاربة الفقر والمرض.

- استقبال جميع أنواع التحصيلات الإلكترونية من خلال شركات التحصيل العاملة فى مصر، مثل "أمان، مصارى، ممكن، سداد، وقتى، إيجى باى"، وذلك للحد من تداول النقد وتشجيع المجتمع على التحول إلى مجتمع رقمى.

وللاطلاع على خدمات المصرف المتحد وكيفية استخدامها من هنـــا.