السعودية تصدر توضيحا لقرار تعليق الصلاة في المساجد

قالت الحكومة السعودية، اليوم، إن قرار تعليق الصلاة في مساجد المملكة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" لا يزال ساريا، مشيرة إلى أن عمليات التنظيف الجارية تندرج في التدابير الوقائية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان: "لا صحة لما هو متداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريا".

وأضافت الوزارة السعودية: "عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقا. سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء".

وأعلنت السعودية تعليق الصلاة في مساجد المملكة منذ 17 مارس الماضي في إطار الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".