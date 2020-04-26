البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة 

قالت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف "البيت الأبيض"، أن "الرئيس ترامب تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا التطورات الإيجابية في مكافحة فيروس كورونا والتقدم نحو إعادة فتح اقتصادات العالم".

وأوضح البيت الأبيض: "عبر الزعيمان عن أملهما في عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قريبا ومناقشة استجابة الأمم المتحدة للوباء".

وكان ماكرون قال قبل أيام إن الوقت ليس ملائما لفتح تحقيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا المستجد، غير أنه أكد وجود "مشاكل" في تعامل المنظمة مع الفيروس مع بدء تفشيه.

وتجاوزت حصيلة وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، اليوم، عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم، 977 ألفا و630 إصابة بكورونا المستجد، بينها 55 ألفا و13 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى"كوفيد 19".

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ26 ألفا و644، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ197 ألفا و675.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات بـ23 ألفا و190، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ226 ألفا و629 حالة.