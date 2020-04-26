هنيدي: سأبدأ تصوير فيلمي الجديد مع شريف عرفة بعد انتهاء كورونا

قال الفنان محمد هنيدي، إنه سيعمل على تصوير فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة، عقب الانتهاء من جائحة كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "الفيلم سيحظى بإعجاب المشاهدين وسيسعدهم"، متابعا: "أول مرة أقول عن هذا الأمر لكن سأبدأ تصوير فيلمي الجديد قريبا".

وتابع أن الشعب المصري يعشق الضحك، حتى وقت الأزمات ودائما ما يتحلى بروح الفكاهة، مناشدا المصريين اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة بشكل دوري ومستمر، من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا.