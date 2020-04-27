الحلقة الثالثة من مسلسل فرصة ثانية.. زياد يقرر العودة لريهام في المحكمة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فرصة ثانية، رفض أحمد مجدي "زياد"، من العودة مرة أخرى لأيتن عامر "ريهام"، التي زارته في المستشفى واعترف لها بحبه لـ ياسمين صبري "ملك"، إلا أنها "ريهام"، أصرت على أن تذهب له مرة أخرى وأخبرته أنها لن تستطيع العيش دون وجود.

إلا أن "زياد"، يرفض مره آخرى، وطلب منها عدم اعترض طريقه مرة آخرى وأنها لن تصبح زوجته أبدا، لذا قامت "ريهام"، بتهديده أن لم يعد لها مرة آخرى سوف تسمح للمحكمه بإصدار حكم ضده في القضية التي اقامته عليه.

وفي النهاية قرر "زياد"، العودة مرة آخرى إلى "ريهام"، وقال ذلك في المحكمة بعدما أقرت حكمها عليه بعد المؤخر، بعدما عجز عن السداد، والذي كان مقررا بقيمة 2 مليون جنية.