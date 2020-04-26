الولايات المتحدة توسع قائمة أعراض كورونا: ارتعاش وألم في العضلات

وسعت السلطات الصحية الأمريكية قائمة الأعراض المرجحة لعدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأدرجت فيها 6 أعراض جديدة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشملت قائمة أعراض العدوى، والتي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، 3 أعراض هي درجة الحرارة المترفة للجسد والسعال وصعوبة التنفس، قبل أن يتم توسيع هذا العدد اليوم.

وأضافت المراكز الأمريكية على قائمة أعراض الفيروس النفضان والارتعاش المترافق بالانتفاض والألم في العضلات والصداع والتهاب الحلق وتراجع حاستي الشم والذوق.

وأوضحت المراكز الأمريكية، أن كل هذه الأعراض يمكن أن تظهر على المريض في غضون فترة تتراوح بين 2 إلى 14 يوما.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد ، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس الماضي، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 2.979 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 206 آلاف وفاة و875 ألف حالة شفاء.