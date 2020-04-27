اليوم الثالث على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 750 جنيها

واصلت أسعار الذهب استقرارها في نهاية اليوم في الأسواق المحلية والعالمية، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الفترات السابقة نتيجة ما أحدثته جائحة فيروس كورونا من تأثير على الاقتصاد العالمي، وجاء الاستقرار لليوم الثالث على التوالي، ليثبت سعر أعيرة الذهب عند نفس النقطة، حيث سجل عيار 24 مبلغ 857 جنيهًا وهو نفس السعر في الصباح، ومقارنة بأسعار الأمس.

وترصد "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم، والتي شهدت استقرارا، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 855 و857 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين748 و750 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 641 و643 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف جنيه.