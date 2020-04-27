حظك اليوم الاثنين 27-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء بها وتحليلها، كما يستطيع أن يقرأ إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.