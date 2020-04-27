أرملة المنسي: إحساسي تحول من الحزن والانكسار إلى السعادة والفخر

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن شعور الألم والحزن والحسرة والانكسار تحول إلى إحساس بالفخر بعد مسلسل الاختيار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "بنستعيد المشاهد لكن بعد فترة من الزمن إحساس الألم والحزن واليأس والكسرة حل مكانها فخر وعزة وفرحة وشرف ورأس مرفوعة".

وتابعت أرملة المنسي: "كل دي مشاعر على النقيض تماما وتتبدل للأحسن، وشكرا للشعب المصري ولولا فرحة الشعب المصري وحبه للمسلسل مكنتش حسيت بالمشاعر والفرحة دي".

واستطردت: "أحمد كان عنده شغف كبير ياخد تار زمايله اللي استشهدوا وكذلك الجنود اللي استشهدوا في رمضان في رفح، يوم استشهاد 15 جندي في سيناء، كتب على فيس بوك وقال (يا رب هما يستشهدوا وهما صايمين، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي)، ومن يومها وكان حاسس إنه هيبقى معاهم وزيهم وكان طبع وموجود على طول الخط".