تعاقد الفنان أحمد العوضي على المشاركة في مسلسل "الاختيار.. أحمد المنسي"، للمخرج بيتر ميمي، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن العوضي يُجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، الذي صدر ضده أحكاما بالإعدام في عدة قضايا، بينها "أحداث الفرافرة، أنصار بيت المقدس 3"، وذلك قبل تمكن القوات الليبية من القبض عليه وتسليمه للقوات المصرية.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد المنسي، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، حيث يتناول جوانب اجتماعية وإنسانية من حياته، ويكتب السيناريو والحوار باهر دويدار وإنتاج "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.