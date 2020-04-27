كرارة لآسر ياسين بعد ظهوره في مسلسل الاختيار: "نورت يا ويل سميث العرب"

نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يشيد بدور الفنان آسر ياسين بعد ظهوره اليوم في الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي.

وغرد "كرارة": نورت يا ويل سميث العرب.

ورد الفنان آسر ياسين على الفنان أمير كرارة من خلال إعادة التويتة الخاصة به: حبيبي يا قائد.

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد المنسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.