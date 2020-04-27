بهجت قمر عن عادل إمام: صديق الأسرة من الستينيات وشالني وأنا صغير

قال الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، إن علاقته بالفنان القدير عادل إمام قديمة ووثيقة، فالزعيم كان صديقًا لوالده الكاتب الكبير بهجت قمر وعائلته منذ الستينيات وكانت علاقة صداقة كبيرة، "الزعيم كان موجود في البيت عندنا باستمرار وكبرت قدامه وشالني كتير وأنا صغير".

وأضاف "قمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه لا زال يتذكر وقوف الزعيم بجانبه لحظة وفاة والده وقيامه بأخذ العزاء معه، مؤكدًا أن مشهد الزعيم في العزاء كلل في النهاية بأن نال شرف مشاركة الزعيم في عمله الأخير "فلانتينو" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الجاري على شاشة "dmc".

وأشار إلى أن تجربته في الكتابة للزعيم ظلت طموحًا له طوال الوقت في السنوات الماضية، مؤكدًا أن فيلم ابن القنصل الذي قام ببطولته الفنان الراحل خالد صالح وتشرف بذلك، لكن كان يتمنى أن يكون بطولة الزعيم عادل إمام.