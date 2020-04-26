الحلقة 2 من مسلسل فلانتينو: عادل إمام في المستشفى

يعرض مسلسل فالنتينو على قنوات dmc، ضمن السباق الدرامي للخريطة الرمضانية، هذا العام، ويصنف المسلسل أنه عمل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول رجل أعمال مصري يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج رامي عادل إمام.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل فالنتينو

جاء المشهد الأول من الحلقة الثانية من مسلسل "فالنتينو" بنقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى بعد الحريق الذي أصاب مدرسته، وكانت انتهت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل أمس بإشعال النيران في مدرسة فلانتينو بالدرب الأحمر عن طريق ملثمين ألقوا عليها زجاجات مولتوف.

كما شهدت الحلقة مشهدا رومانسيا كوميديا بين فلانتينو وزوجته عفاف "الفنانة دلال عبدالعزيز"، قام فيها الزعيم بتصفح التاب ليلقي عليها شعرا رومانسيا، لكن المشهد انتهى سريعا بسبب بطارية التاب التي فرغ شحنها.

كما تضمنت الحلقة ظهور الشخصية المنافسة لـ فلانتينو وزوجته، "بهاء الدين"، الذين يملك مدارس منافسة لهما، ويقوم بتقليدهم وسرقة الأفكار الخاصة بهم دائما.

وانتهت الحلقة بذهاب فلانتينو إلى منزل شقيقته ليجد حمدي الميرغنى "ابن أخت فالنتينو" غارقا فى النوم، بعد علمه بعدم ذهابه إلى المدرسة، ويقرر تربيته بالعصا، لتنتهى الأحداث إلى هنا.

شخصية الزعيم، الذى يجسد دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، والفنانة دلال عبدالعزيز فى دور زوجته البخيلة عفاف، التى تمارس عليهم دورا سلطويا وتتحكم فى مصروفات البيت، إضافة إلى ابنهم الذى يجسد دوره المطرب محمد كيلانى.

مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة dmc، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.