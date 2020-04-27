أرملة المنسي: ضباط الجيش لا يحضرون معظم المناسبات كرمضان والأعياد

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن ضباط الجيش لا يحضرون معظم الأعياد أو شهر رمضان المبارك والمناسبات الجميلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "كتير عدت علينا مناسبات وهو في الشغل وإحنا لوحدنا، ودا حال ضباط الجيش كلهم".

وتابعت: "ربنا يصبر كل واحدة ليها شهيد، ويربط على قلوبهم وهم في الجنة، ووجود شهداءنا في الجنة يفرح ميزعلش، وأقولهم مصر مبتنساش ولادها ومش هتنسى ولادها وكل واحد فيهم مصر هتعرف تردله الجميل اللي عمله".

واستطردت: "أتمنى تكون دي البداية المبشرة بالخير جدا من سلسلة كبيرة جدا سواء سينما أو دراما أو مسرح لتخليد بطولات شهدائنا الجميلة، وكل واحد له قصص أكتر وأحسن من زمايله، وإن شاء الله نشوف أعمال تانية كتير وكلهم تخلد ذكراهم".

وأشارت: "فرحتنا مش بتكمل غير بيكم ومصر والشعب المصري وحبه لشهدائنا واعترافه بالجميل".