ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 3 آلاف و382 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم لجنة متابعة مستجدات الوباء جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 382حالة مؤكدة ، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.

وأضاف فورار، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ألف و508 حالة.

الصحة الجزائرية: 18 ولاية لم تسجل بها أي إصابة بالوباء

من جانبها، قالت قناة "آر تي" الإخبارية الروسية، إن مدينة البليدة الجزائرية، التي تعتبر بؤرة انتشار كورونا المستجدفي البلاد، لم تسجل إصابات جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أن 18 ولاية لم تسجل بها أي إصابة اليوم، بينما سجلت 17 ولاية ما بين حالة واحدة وثلاث حالات.

وسجلت ولايات قسنطينة وبرج بوعريريج وأم البواقي وبشار، أكبر عدد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.