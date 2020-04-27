أيمن بهجت قمر: سعادتي لكتابة عمل لـ عادل إمام غامرة .. "مش مصدق نفسي"

قال الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، إنه عندما سنحت له الفرصة للكتابة للفنان القدير عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الجاري على شاشة "dmc" حرص أن يأخذ وقته واستغرق عاما ونصف، رغم أن الفكرة الرئيسية للمسلسل كانت لديه منذ ثلاث سنوات.

وأوضح "قمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه حاول طوال الفترة الماضية معرفة الأفكار التي تدور في عقل الزعيم حتى يكون له شرف كتابة عمل معه، "كنت أكلمه وأسأله وعندما نما لعلمي أن رامي إمام نجل الزعيم يبحث عن فكرة عمل لوالده لم أتردد وطرحت الفكرة التي كانت لدي منذ ثلاث سنوات وعملت على تطويرها لتناسب الزعيم".

وتابع: "عندما اجتمعت برامي وعرضها على والده كنت سعيدا، مبقتش مصدق من الفرحة وحسيت إني رجعت لسن صغير وكأني معملتش أي عمل قبل كدة لأني كنت عاوز أبقى جدير بالعمل معه".