وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نتنياهو نيّته الاستقالة من منصبه

أعلن وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، أمس الأحد، أنه أبلغ رئيس حكومته بنيامين نتنياهو نيّته الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ نحو عقد، ليتولي حقيبة الإسكان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعرب ليتسمان الذي يترأس تحالف "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد عن رغبته التركيز على بلورة حلحلة أزمة السكن في البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي مع بلورة استراتيجية الخروج من أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" وتمهيدا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.

وأعرب الوزير الإسرائيلي، عن ارتياحه إزاء "الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة بقيادته"، مشيدا بكيفية تعامل الجهاز الصحي في إسرائيل مع أزمة كورونا.

وتعرض الوزير لانتقادات داخل إسرائيل لعجزه عن إقناع أنصار اليمين المتشدد بضرورة الامتناع عن أداء طقوسهم الدينية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انتشار الوباء على نطاق واسع في مدينة بني براك، حتى أصيب ليتسمان نفسه وزوجته بالفيروس.