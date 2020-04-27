3 مطربين يشاركون لأول مرة في دراما رمضان 2020

لا تقتصر منافسة الدرامية الرمضانية على المسلسلات التي تحمل أسماء نجوم الدراما في مصر، بينما يظهر سباق من نوعٍ خاص على هامش السباق الدرامي، بين مطربي أغاني "تترات" مسلسلات الموسم الرمضاني.

شهد رمضان الجاري عددا من المطربين الذين يشاركون في للمرة الأولى في رمضان، يعد الموسم الجاري المشاركة الأولى لحسن شاكوش في دراما رمضان، حيث غنى "شارع أيامي"، لمسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "البرنس"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة، قبل بداية عرض المسلسل، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقى.

كما شهد ذات المسلسل البداية الأولى لعمر كمال في دراما رمضان، من خلال بأغنية "البرنس"، والتي تخطت 390 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان بموقع يوتيوب، قبل بداية العرض.

كذلك يتواجد المطرب مصطفى حجاج دراما رمضان بتتر مسلسل "خيانة عهد" بصوت مصطفى حجاج، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي، ومن المقرر عرض أولى حلقات المسلسل بداية شهر رمضان الكريم.