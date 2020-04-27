ترامب: أنا رئيس مثابر

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أن "ترامب هو أكثر رؤساء البلاد نشاطا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأمريكية، أمس الأحد.

وكتب ترامب على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد: "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا. لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".

وأضاف ترامب: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة كمفورت المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".