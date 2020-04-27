استشاري طرق: سيناء شهدت مشروعات لخدمة أهداف التنمية

قال الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والكباري، إنه يوجد ارتباط بين التنمية والأمن القومي والبنية التحتية للدولة بما فيها من شبكة الطرق، لافتاً إلى أن سيناء جزء غالٍ من أرض الوطن وكانت مهملة لفترة كبيرة، لكن منذ عام 2014 حدثت طفرة نوعية غير مسبوقة في المشاريع التنموية الموجودة في سيناء سواء كانت تنمية زراعية، تعدينية، صناعية، أو افتتاح مدارس وجامعات ومجموعة من المجموعات السكنية المختلفة ومشروع التنمية البدوية، ومشاريع التنمية المتكاملة بصفة عامة.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا كله كان يستلزم وجود شبكة طرق قوية لكي تخدم هذه المشاريع التنموية وتستطيع أيضاً أن تحارب الإرهاب، مؤكداً أن ما قامت به الدولة المصرية في سيناء إجمالي ما تم عمله من طرق قرابة الـ2000 كيلو داخل سيناء سواء الشمالية أو الوسطية والجنوبية.

وتابع، أن الطرق التي تم عملها داخل سيناء شبكة ضخمة تخدم أهداف التنمية الموجودة وهي ليست بمعزل عن الشبكة القومية للوطن، وأن الخطة القومية لمصر 2050 كانت تهدف إلى وجود مجموعة كبيرة من المحاور الطولية والعرضية التي في مجموعها تشكل شبكة الطرق القومية المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 تحت عنوان المشروع القومي للطرق.

واستكمل، أن المحاور العرضية يوجد منها من يبدأ برفح وصولاً للسلوم من أقصي الشرق لأقصى للغرب، والقاهرة لشرم الشيخ، ومحور العوجة الإسماعيلية القاهرة وصولاً للضبعة في الساحل الشمالي، بالإضافة لمحاور طولية، لذلك كان الفكر كله كيفية الانتقال الطولي والعرضي وربط الوطن ببعضه.