استشاري طرق: مصر تضع 3 أسس لإحداث التنمية الشاملة

قال الدكتور أسامة عقيل، استشاري الطرق بجامعة عين شمس، إنّ ما يحدث حاليا من أعمال بنية تحتية من طرق ومرافق، جزء من خطة التنمية الشاملة، موضحا أنّ التنمية في أي دولة تحتاج إلى 3 أسس أساسية، وهي النقل والاتصالات والطاقة، كما أنّ مصر تسير في هذا الاتجاه بالفعل، إذ لا تستطيع دولة إحداث تنمية صناعية دون طاقة أو طرق، ولا توجد استثمارات دون اتصالات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الدولة اهتمت بهذه الأسس خلال الخمس سنوات الماضية، لا سيما النقل، إذ حدث في هذا القطاع إنجاز غير مسبوق لم يحدث في أي دولة أخرى، ما يعد قفزة كبيرة في مجال النقل وينعكس على معدلات التنمية وجذب الاستثمار.

وأشار عقيل إلى أنّ الدولة كانت تعمل على جانبين، الأول تطوير وإنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والاهتمام بالمدن الأساسية، إذ شهدت مدينة القاهرة تنمية كبيرة بتطوير شبكة الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر كاملة، إضافة إلى أحياء المطرية وعين شمس وبهتيم، كما شهدت منطقة وسط القاهرة وعين الصيرة والفسطاط ومتحف الحضارة شبكة طرق لربط هذه المناطق، وجار إنشاء شبكة طرق في المتحف المصري الكبير ومحور المنصورية وربطه بالطريق الدائري.