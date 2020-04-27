مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية.. والبطالة قد تصل إلى 16%

أعلن مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، أمس الأحد، أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية، قد تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16%.

وقال كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة "أيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية: "الوضع خطير في حقيقة الأمر"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف هاسيت: "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن، سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينات.

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد بالاقتصاد الأمريكي، حيث أغلقت الشركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة. وقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص طلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس، وتضررت تجارة التجزئة وقطاع البناء، وتزعزعت ثقة المستهلكين.

"هاسيت": التغيير في الناتج المحلي الإجمالي سيكون رقما كبيرا سلبيا

وقال هاسيت للصحفيين: "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز ربما إلى 16 في المئة في تقرير الوظائف المقبل"، المقرر صدوره في الثامن من مايو متضمنا بيانات شهر أبريل.

وأضاف مستشار ترامب أن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون "رقما كبيرا" سلبيا.وأوضح هاسيت: "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل" مشيرا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي. وقال:"سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا".

وأضاف المستشار الأمريكي: "نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونغرس".وكان الكونجرس قد وافق على رصد ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف أثر وباء كورونا المستجد، مؤكدا دعم الحزبين للعاملين الذين فقدوا وظائفهم وللاقتصاد الذي يمر بحالة صعبة للغاية.