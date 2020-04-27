النجاح طعمه حلو.. ليلة رسائل عاطفية بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

يعيش الفنان أحمد العوضي، حالة من السعادة هذه الأيام، خصوصًا بعد ردود الفعل الإيجابية تجاه دوره في مسلسل "الاختيار"، حيث يجسد دور الإرهابي هشام العشماوي.

وفي الوقت الذي يحرص فيه أحمد العوضي، على مشاركة الآراء الإيجابية التي تحتفي بدوره بـ"الاختيار" الذي يعرض على قنوات on، on دراما، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حرص أيضًا خلال الساعات الماضية، على الاحتفاء بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونجاح مسلسلها "ونحب تاني ليه" الذي يعرض على قنوات cbc، من خلال مشاركة ردود أفعال المتابعين لمسلسل "ياسمين" وإعجابهم بدورها، عبر صفحته الشخصية.

ووجه الفنان أحمد العوضي، رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد إعلان ارتباطهما عاطفيًا منذ فترة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": شكرًا إنك في حياتي.

واستطرد "العوضي": شكرًا علي كل حاجة، علي تشجيعك، وشكرًا على إنك حتة مني، أنا ناجح بيكي وليكي ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".

ولم تكن هذه الرسالة العاطفية الأولى التي وجهها "العوضي" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ولكن مساء أمس، نشر صورة تشير إلى تصدر مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، "تريند" السوشيال ميديا، مصحوبًا بتعليق إيموشن عدد من القلوب.

كما نشر أحمد العوضي، صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مصحوبة بتعليق مكتوب باللغة الإنجليزية "مليكتي"، لترد هى بدورها "إنت حياتي".

ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.