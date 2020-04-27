"الصحفيين" تسلم اليوم كمامات N95 ومواد مطهرة للأعضاء بأسعار خاصة

تبدأ اليوم نقابة الصحفيين في تسليم مواد مطهرة وكمامات للأعضاء الحاجزين لها، بعدما تسلمت النقابة هذه المواد من وزارة الإنتاج الحربي أمس.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إنه تم توفير متطلبات الصحفيين، بمختلف المؤسسات، من الكمامات، والمطهرات، من مصانع وزارة الانتاج الحربي، حيث تسلمت اللجنة كمامات N95، إلى جانب المنتجات السابق الإعلان عنها.

وقال عبدالمجيد بتسلم الكمامات، يصبح المتاح المنتجات التالية:

1- كمامة N95 بدون طبَّة 15 جنيهًا فقط.

2- كمامة N95 بطبة 20 جنيهًا فقط.

3- عبوة سعة 250 مللي كحول إيثيلين 70%، بسعر 28 جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم 32.

4- عبوة سعة 125 مللي كحول إيثيلين 70%، بسعر 15 جنيهًا فقط.

5- عبوة 4 لترات هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر 25 جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد أنه تتيح لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا.

واستطرد "المزيد من متطلبات الزملاء، جارٍ العمل على توفيرها منها الكمامة القطنية، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد".

يذكر أن المنتجات تم إتاحتها للزملاء الحاجزين، وكمية إضافية لتغطية الطلبات الجديدة، وقامت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بتسليم الكحول لعدد من الزملاء أمس الأحد بمقر النقابة.