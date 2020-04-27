رئيس قطونيل عن الإعلان الموقوف: الاستعجال سبب الأزمة

رد باسم سمايقة رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل على قرار وقف عرض الإعلان في رمضان 2020 بعد الجدل الذي أثير حوله معلقا أن رد الفعل على الإعلان انقسم اثنين، الأول معجب بالمحتوى والثاني هم من رواد السوشيال ميديا الذين اختلفوا مع الإعلان بشكل كبير مع احترام رأيهم.

وأضاف سمايقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث، أن شركته وطنية تقوم بإنتاج وتصدير منتج مصري، مشيراً إلى أنه بالرغم من حالة الجدل الشديدة التي تسبب فيها الإعلان والبلاغات التي قدمت كان لابد من الاستجابة وسوف نقوم بوقفه.

وتابع، أن الإعلان أعجبه منذ البداية وكان يعترض على بعض الكلمات حيث كان من المفترض تعديله، لكن ما أثار غضب الناس هو المقطع الذي غنت فيه الفنانة ميس حمدان وذكرت فيه بوكسرات ابن الجيران وأنه من المفترض أنه كان سيتم حذفها ولكن مع الاستعجال للبدء في الموسم الرمضاني تم تصوير الإعلان وتمريره.

وأكد، أن هذا الإعلان كلفهم الكثير حتى تصويره ولم يتوقع أن يتم إيقافه بعد 78 ساعة فقط، منوها أنه يوجد بديل للإعلان وسيتم بثه وفق خطة تم وضعها.