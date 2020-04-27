شوقي لرافضي إجراء امتحانات الثانوية: "تحبوا أكتب لكم إيه في الشهادة؟"

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة للطلاب الذين يرفضون حضور امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 7 يونيو المقبل، والذين يطالبون بإلغاء الامتحانات واستبدالها باختبار قدرات في الجامعات، وقال: " طب نفترض أني لغيت الامتحانات، هكتب لكم إيه في الشهادة اللي طالعة من عندي من وزارة التعليم، تحبوا أكتب لكم إيه، أقول فيها حاصل على ثانية ثانوي ولا أحط درجات أولى ثانوي ولا أعمل ايه".

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي نشره على موقع "ساوند كلاود"، وعرضه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه إذا أقدم على هذا الأمر يظهر وكأنه يُعطي لوزارة التعليم العالي قائمة أسماء الطلاب بلا أي درجات وهذا شيء لا يٌعقل في أي مكان في العالم، "القانون مش بيقول كده ولا المنطق بيقول كده، فبلاش ضغط من خلال الجروبات او الهاشتاجات لأن مفيش حلول غير أداء الامتحانات".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه إذا كانت دفعة الشهادة الثانوية هي من تملك التابلت في هذه الفترة فكان قد يجوز إجراء امتحانات إلكترونية على دفعات وعلى فترات وفي أماكن مؤمنه ولكن، التابلت ما زال في يد الدفعة المتواجدة في الصف الثاني الثانوي الآن، "عشان نحسم القضية لمن يدعي أو يروج لفكرة نلغي الامتحانات الكلام ده مش مطروح على الطرابيزة ولن يُطرح، ومفيش حاجة اسمها كده".