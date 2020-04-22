طارق شوقي ينشر ملخص حلول الوزارة لمواجهة كورونا.. ويتوعد المغرضين

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الشائعات المنتشرة، بشأن العملية التعليمية، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر والعالم، جراء انتشار فيروس كورونا.

وكتب وزير التعليم، عبر حسابه على "فيس بوك": "في إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا: تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت، عن إلغاء وتبديل وتغيير، وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية، كل ألوان الكذب والتضليل، لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".

وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية، أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك، فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب)، وسوف يحاسب بالقانون".

وكشف وزير التعليم، عن ملخص أعدته الوزارة، لكي يكون يكون مرجعًا لأولياء الأمور والطلاب أمام هؤلاء المغرضين، تضمن السنوات الدراسية، وقرار الوزارة حيال إجراء الاختبارات فيها، والحل القانوني البديل، والإشاعة التي أثيرت بخصوصها.