سيول ترد على اختفاء زعيم كوريا الشمالية وتدعو للحذر

دعا المسؤولون في كوريا الجنوبية، إلى توخي الحذر وسط تقارير عن احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونج أون، مريض، مشددين على أنّهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.

وقال كيم يون- تشول وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، خلال منتدى مغلق، الأحد، إنّ الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة إنّه لا يوجد شيء غير عادي يحدث، حسب "سكاي نيوز".

وبدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم، بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، أنّه من المحتمل أنّ كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنّه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، الاثنين، أي صور جديدة لكيم ولم تذكر مكان وجوده، لكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنّه ربما موجودا بها.

وقال مون تشونغ-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في تصريحات لوسائل إعلام في الولايات المتحدة، إنّ "موقف حكومتنا حازم".

وتابع: "كيم جونغ أون حي وبخير. وهو يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن".