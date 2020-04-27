أيمن بهجت قمر: أستعد لمسرحية بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي بعد كورونا

قال الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، إنّه تعاقد على مسرحية جديدة بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد فهمي، إنتاج أحمد بدوي، موضحًا أنّه للمرة الأولى يُعلن عن المسرحية: "إن شاء الله لما الدنيا تفك شوية هنبدأ فيها ونجهزها".

وأضاف قمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنّه انتهى تمامًا من كتابة المسرحية، وعقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعودة الحياة إلى طبيعتها، سيبدأ تحضير المسرحية.

وتابع: "بعد الركود على طول هييجي انطلاقة قوية في كل المجالات، الناس عندها طاقة قوية مكبوتة بعد الركود اللي احنا فيه ده هتخرج للنور، ننتظر خيرًا كثيرًا الفترة المقبلة".