بدء التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي أونلاين

بدأ اليوم الاثنين، التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي أونلاين لأول مرة، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أنه وجه بضرورة عدم تعطيل مصالح المستفيدين نتيجة ما تمر به البلاد من جائحة كورونا وكلف مركز التدريب باستئناف التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في مداخلة أثناء التدريب أن الجامعة تشهد تطورا كبيرا في ملف التحول الرقمي في كافة القطاعات.

وأوضح للمتدربين أهمية التدريب علي شهادة أساسيات التحول الرقمي في بناء جيل من الباحثين بالجامعة قادر على التعاطي مع معطيات الفترة الحالية وما تشهده البلاد من طفرة في تطبيقات التكنولوجيا في البحث العلمي والتدريس.

وفي مداخلة عبر الفيديو كونفرانس أعرب الدكتور محمد حسن جاد مدير وحدة التدريب التابعة لوحدة الخدمات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات عن سعادته بتجربة جامعة جنوب الوادي في التدريب عبر تطبيقات تكنولوجية عن بعد كأول جامعة مصرية تقوم بالتدريب عن بعد وأوصي بأهمية تكرار تجربة جامعة جنوب الوادي في الجامعات المصرية.

كما أعرب عن تقديره لإدارة الجامعة في تقدمها في ملف تدريب شهادات أساسيات التحول الرقمي كأول جامعة تقوم بتدريب منسوبيها علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بين الجامعات المصرية ولإدارة مركز التدريب بالجامعة كأول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور شعبان حرب مدير التدريب بالجامعة أن عدد المتدربين في الدورة الحالية كان 31 من طلاب الدراسات العليا بالجامعة وقام بالتدريب الدكتور ياسر عبد الجليل وكيل كلية الطب البيطري والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وتوجه الدكتور شعبان حرب بالشكر إلى إدارة الجامعة علي دعمها للمركز ولملف التحول الرقمي بالجامعة وإلى الفريق المعاون له بمركز التدريب بالجامعة.