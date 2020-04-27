العاملون بمستشفى النجيلة للعزل يغسلون ثانى ضحية من "الطاقم الطبى"

أجرى العاملون بمستشفى النجيلة للعزل أعمال الغسل والكفن لثانى ضحايا فيروس كورونا لأحد العاملين من الطاقم الطبى بالمستشفى الذى توفى ،اليوم، متأثرا باصابته بالفيروس بعد فترة من العزل داخل المستشفى.

كانت مستشفى النجيلة شهدت ،اليوم، وفاة السيد محمد المحسناوى من مدينه المحله الكبرى بالغربية ويعمل فنى أسنان بالمستشفى وتأخرت حالته خلال الأيام الأخيرة.

وقال الدكتور محمد على مدير مستشفى النجيلة للعزل سيتم الصلاة عليه فى المستشفى بمشاركة زملائه والأطباء والعاملين بالمستشفى وتسليمه لأهلة تمهيدا لنقله ودفنه فى مقابر الأسرة بمسقط رأسة بمدينة المحلة.