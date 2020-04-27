إنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا.. و"التموين" تؤجل تحصيل "أقساط أصحاب المخابز"

أرجأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، تيسيرا على أصحاب المخابز البلدية، ولضمان توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين في المناطق كافة خلال شهر رمضان.

وعدد المخابز البلدية التي تعمل في إنتاج الخبز المدعم، يصل إلى أكثر من 30 ألف مخبز، تنتج يوميا بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يصرف لـ72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقة الدعم.

وتواصل مديريات التموين في المحافظات والقطاعات الرقابية بالوزارة، متابعة عمل المخابز عبر حملاتها التموينية يوميا، للتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.