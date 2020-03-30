التموين: نتنتظر موافقة الصحة لإنتاج كحول إيثيلي 70% ومطهرات

قال محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الشركة تنتظر موافقة وزارة الصحة والسكان، بشأن إنتاح مطهرات وكحول إيثيلي 70%، وعرض الأمر على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أرسل طلبا الشركة للصحة، لمعرفة رأيها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية لـ"الوطن"، إنّ الشركة تطرح يوميًا 10 آلاف عبوة من كولونيا 555، سواء في منافذ الشركة، أو عبر المجمعات الاستهلاكية، لمواكبة إقبال المواطنين على شراءها في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "الزجاجة حجمها 250 مللي، وتطرح بسعر موحد في جميع المنافذ وهو 36 جنيهًا، وهناك نوع آخر حجمه 120 مللي سعره 22 جنيهًا، ولا تغيير في الأسعار".