توريد 42 ألف طن قمح خلال 12 يوم عمل لصوامع الدقهلية

استقبلت صوامع الدقهلية بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين، 41792 طن، خلال فترة 12 يوم عمل منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري، وتستعد خلال الأسبوع المقبل لفتح كافة الشون والصوامع لاستقبال المحصول من الموردين.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع تلقت كميات بلغت 41792 طن، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فتم توريد 11795 طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و29219 طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و776 طن في صوامع البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 12 يوم.

وأضاف صليب ل "الوطن" أننا نستعد حاليا لفتح باقي المواقع التخزينية الأخرى ( البناکر - الهناجر - الشون - مراكز التجميع ) والتي يمكن أن نبدأ فيها مطلع الأسبوع المقبل للتغلب على أي مشاكل زحام أمام منافذ التوريد.

وأكد أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن حسب مديرية الزراعة، من المساحة المزروعة والتي تبلغ 236 ألف و 323 فدان، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألف طن، وتوجد سعات تخزينية احتياطية عند الحاجة إليها.