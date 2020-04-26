وكيل تموين الإسكندرية يتفقد صوامع القمح بغرب وعملية الاستلام 

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الجولات تففدية اليوم، إلى مجمع صوامع برج العرب الذي يبلغ سعته التخزيتية 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التي بلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن.

وتفقد عمليات الاستلام لمحصول القمح المحلي ولجان التوريد وتففد غرف التحكم والخلايا التخزينية، كما شدد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حرصا على سلامة العاملين بالصوامع ولجان التوريد والمورد.

وقال وكيل الوزارة، إن محصول القمح هذا العام يبشر بالخير، وأن السعات التخزينية للصوامع والبناكر والهناجر جاهزة لاستلام كميات المحصول الواردة إليها، وأن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الإمكانيات الفنية لذلك.

رافقه بالجوله في الجولات سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي ومحمود عبدالمعطى رئيس قسم صيانة الحبوب.